Крымчан готовят к новой реальности: воды будет все меньше

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Слово «засуха» для Крыма уже второй год подряд становится неприглядной реальностью, к которой приходится привыкать.

Несмотря на то, что правительство принимает огромное количество программ по бурению новых скважин, строительству новых водозаборов и каналов по переброске воды из одного региона в другой.

Увы, от перекладывания «из одного кармана в другой» воды больше не станет. Это понимают ученые, которые уже сейчас говорят о том, что проблема «уходящей» воды чем дальше, тем вернее будет захватывать на полуострове все новые рубежи, диктуя свои, новые правила жизни.

Случаи сильных засух многие крымчане могут припомнить и поближе, даже в период действия Северо-Крымского канала (СКК): за последние полвека безводные периоды случались в 1975, 1984, 1991, 1994, 2011, 2008-2012 годах. Это, по мнению старшего преподавателя кафедры геокэологии Таврической академии КФУ Григория Прокопова, свидетельствует как минимум о том, что засушливые годы сменяются годами с достаточным количеством осадков, а значит и нынешняя засуха когда-нибудь да закончится.

Тем не менее, понижение уровня грунтовых вод – та самая уходящая из скважин вода, о которой в самых разных районах Крыма говорят местные жители с начала апреля, – действительно, результат интенсивного использования подземных водных горизонтов, которые тоже не безграничны. Только в сентябре 2016 года, по данным специалиста, в Крыму построили три водозабора и пробурили 36 скважин, чтобы подавать в сутки около 195 тысяч кубометров воды – и это обеспечивало только около 400 тысяч населения в Восточном Крыму.

«Эту историю уже проходили в советские время, когда из скважин пошла соленая вода и большая часть из них была затампонирована, - напоминает Григорий Прокопов. – Ситуацию усугубляет прежде всего отсутствие Северо-Крымского канала: наливные водохранилища не наполняются и воды для орошения нет, за исключением Восточного Крыма и Керченского полуострова, где недостаток воды компенсируется за счет вод поверхностного стока Белогорского района и артезианских скважин. Еще один аспект – население Республики Крым увеличилось за последние 5 лет на 20,4 тысячи человек, Севастополя – на 49,9 тысячи человек, что также требует дополнительных водных ресурсов».

Ситуация в современно Крыму так или иначе отталкивается от действовавшего Северо-Крымского канала – и теперь, по словам эколога, делится на три периода: до открытия канала, когда степной Крым так же страдал от засух; с действующим каналом, который подарил полуострову новые проблемы – подтопление и вторичное засоление земель; после закрытия канала, когда процесс пошел в обратную сторону, еще и усугубился общими тенденциями изменения климата.

Как считает завкафедрой геоэкологии факультета географии Таврической академии КФУ Татьяна Бобра, будущее действительно лежит за формированием для региона новой водной стратегии. Без поэтапного внедрения принципов экономии не только в технологический процесс, но и в сознание людей полуостров не сможет полноценно жить уже в недалеком будущем.

Самое печальное, что большинство жителей даже не представляет себе, насколько масштабные изменения в теории должны коснуться их жизни. Глобальные перемены, во-первых, нужны в системе землепользования и принципах ведения сельского хозяйства, на которое уходила большая часть поступавшей с территории Украины воды.

Второй не менее важный вопрос, который нуждается в принципиальном пересмотре – поддержание водозатратной промышленности, в частности, заводов на севере Крыма.

«Понятно, что сегодня важны рабочие места – но это вопрос сегодняшнего дня. А на будущее, возможно, стоит заменять эти производства другими типами предприятий», - предположила специалист.

То же самое касается и рекреации: ежегодные отчеты об увеличении количества туристов, напомнила эколог, имеют обратную сторону.

«Крым всегда был вододефицитным районом. И вы обратите внимание, какое было уважительное, рачительное отношение к воде в прошлые века: ко всем поверхностным источникам, к родникам. Эта культура водопользования, когда сюда пришла большая вода по Северо-Крымскому каналу, была практически утеряна. Нужно возрождать трепетное отношение к воде», - заключила ученый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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