Общество
Какой сегодня праздник 16 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 16 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день света (International Day of Light)
Фото pixabay.com
16 мая празднуется Международный день света (International Day of Light), учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.
Появлению праздника предшествовала реализованная по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году идея проведения Международного года света и световых технологий (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015). Успех акции и подтолкнул ряд представителей этой организации к рассмотрению резолюции об учреждении ежегодно отмечаемого праздника, посвященного роли света в жизни человека. В тот год 147 стран провели более 13 тысяч мероприятий, посвященных роли света в науке, культуре, искусстве, медицине, а также повседневной жизни человека.
Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.
Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace)
Фото pixabay.com
8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.
Мавра Рассадница
Народный праздник «Мавра Рассадница» отмечается 16 мая (по старому стилю - 3 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Мавры и ее мужа - мученика Тимофея, чтеца. На Руси святую стали называть более привычным именем - Марфой. Другие названия праздника: «Тимофей и Мавра», «Маврушка», «Мавра Молочница», «Зеленые щи», «Коровьи заботницы».
Также сегодня, 16 мая, отмечают такие праздники:
- День биографов (Biographers Day)
- День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
- День науки в Украине
- День калмыцкого чая
- День Европы в Украине
- День кровельщика
- Праздник подлиз
- День танцев с привидениями
- Международный день миграции рыб (World Fish Migration Day)
- День любви к деревьям (National Love a Tree Day) в США
- День барбекю (National BBQ Day) в США
- День пограничника в Польше
- День учителя в Малайзии
- День братских могил в Ираке
- День королевских гребешков (National Coquilles St. Jacques Day) в США
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Петр, Павел, Феодосий, Мавра.
Что происходило 16 мая в прошлые годы
922 - Дата официального принятия Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии.
1152 - Генрих II (король Англии) вступает в брак с Элеанорой Аквитанской.
1648 - Победа Богдана Хмельницкого над войсками Речи Посполитой под Корсунем.
1703 - Основан Санкт-Петербург (по старому стилю. По новому стилю 27 мая).
1717 - Вольтер заключен в Бастилию за свои сатирические произведения.
1768 - Императрица Екатерина II издала указ о постройке памятника Петру Iбудущего «Медного всадника».
1770 - Дофин Франции (впоследствии Людовик XVI) вступает в брак с Марией Антуанеттой, дочерью императрицы Австрии Марии Терезии.
1804 - Наполеон I провозглашен императором.
1836 - 27-летний Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм, больной туберкулезом.
1863 - Начало строительства Одесской железной дороги.
1868 - Первое представление оперы «Далибор» Б. Сметаны в Праге.
1920 - Жанна двЂ™Арк причислена католической церковью к лику святых.
1924 - В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка».
1929 - В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».
1966 - На заседании Политбюро ЦК Компартии Китая принято решение о развертывании в Китае «культурной революции».
1983 - Лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.
1989 - Католическая церковь добилась принятия международных правовых актов, запрещающих распространение порнографии в средствах массовой информации.
2002 - В кинотеатрах начался показ фильма «Звездные Войны: Атака клонов».
2004 - Первое место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана.
2007 - Во Франции прошла церемония по вступлению Николя Саркози в должность президента.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 мая. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
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