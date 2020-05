Какой сегодня праздник 16 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 16 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день света (International Day of Light)

Фото pixabay.com

16 мая празднуется Международный день света (International Day of Light), учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.

Появлению праздника предшествовала реализованная по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году идея проведения Международного года света и световых технологий (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015). Успех акции и подтолкнул ряд представителей этой организации к рассмотрению резолюции об учреждении ежегодно отмечаемого праздника, посвященного роли света в жизни человека. В тот год 147 стран провели более 13 тысяч мероприятий, посвященных роли света в науке, культуре, искусстве, медицине, а также повседневной жизни человека.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace)

Фото pixabay.com

8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

Мавра Рассадница

Народный праздник «Мавра Рассадница» отмечается 16 мая (по старому стилю - 3 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Мавры и ее мужа - мученика Тимофея, чтеца. На Руси святую стали называть более привычным именем - Марфой. Другие названия праздника: «Тимофей и Мавра», «Маврушка», «Мавра Молочница», «Зеленые щи», «Коровьи заботницы».

Также сегодня, 16 мая, отмечают такие праздники:

- День биографов (Biographers Day)

- День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

- День науки в Украине

- День калмыцкого чая

- День Европы в Украине

- День кровельщика

- Праздник подлиз

- День танцев с привидениями

- Международный день миграции рыб (World Fish Migration Day)

- День любви к деревьям (National Love a Tree Day) в США

- День барбекю (National BBQ Day) в США

- День пограничника в Польше

- День учителя в Малайзии

- День братских могил в Ираке

- День королевских гребешков (National Coquilles St. Jacques Day) в США

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Петр, Павел, Феодосий, Мавра.

Что происходило 16 мая в прошлые годы

922 - Дата официального принятия Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии.

1152 - Генрих II (король Англии) вступает в брак с Элеанорой Аквитанской.

1648 - Победа Богдана Хмельницкого над войсками Речи Посполитой под Корсунем.

1703 - Основан Санкт-Петербург (по старому стилю. По новому стилю 27 мая).

1717 - Вольтер заключен в Бастилию за свои сатирические произведения.

1768 - Императрица Екатерина II издала указ о постройке памятника Петру Iбудущего «Медного всадника».

1770 - Дофин Франции (впоследствии Людовик XVI) вступает в брак с Марией Антуанеттой, дочерью императрицы Австрии Марии Терезии.

1804 - Наполеон I провозглашен императором.

1836 - 27-летний Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм, больной туберкулезом.

1863 - Начало строительства Одесской железной дороги.

1868 - Первое представление оперы «Далибор» Б. Сметаны в Праге.

1920 - Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых.

1924 - В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка».

1929 - В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».

1966 - На заседании Политбюро ЦК Компартии Китая принято решение о развертывании в Китае «культурной революции».

1983 - Лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.

1989 - Католическая церковь добилась принятия международных правовых актов, запрещающих распространение порнографии в средствах массовой информации.

2002 - В кинотеатрах начался показ фильма «Звездные Войны: Атака клонов».

2004 - Первое место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана.

2007 - Во Франции прошла церемония по вступлению Николя Саркози в должность президента.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 мая. Какие праздники будут завтра?

