Еще два предприятия в Крыму закрыли за нарушения правил работы

В Республике Крым еще два предприятия, открывшиеся с 12 мая, пострадали из-за нарушения требований Роспотребнадзора.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления надзорного ведомства по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Мы говорили об одном судебном решении, на сегодняшний день у нас принято еще два судебных решения о приостановлении деятельности данных субъектов хозяйствования, на 30 суток в одном случае и на 90 суток в другом случае», - пояснила она.

Основное нарушение, которые выявляются при проведении контрольных мероприятий, главный санитарный врач назвала, во-первых, отсутствие измерений температуры у сотрудников, даже если предприятие совсем маленькое, и отсутствие журналов записи об этих измерениях.

«Это довольно сложно, когда это крупное предприятие, но очаг, который у нас зарегистрирован на одном из предприятий, и отработка контактов по этому очагу показывает, что крупные предприятия в принципе обеспечили свои учреждения дистанционными приборами измерения температуры тела, и это позволяет им работать в этих режимах, - отметила Пеньковская. – Что касается малых субъектов хозяйствования, не проводятся замеры температуры, причем там работает, например, 1-2 человека. Этого я никак не могу понять».

Другое нарушение – несоблюдение мер дезинфекции как в самих помещениях предприятий, так и для посетителей этого предприятия.

«Не проводится дезинфекция контактных поверхностей, либо персонал утверждает, что это проводится, но имеет смутное представление о том, как это вообще делается.

Иногда так бывает, что для обработки рук посетителям предлагают средства для мытья стекол – это вообще вопиющие факты, - перечислила Пеньковская. – Я уже не говорю о какой-то разметке, которая позволяла бы дистанцировать персонал. В ряде объектов отсутствовал даже уборочный инвентарь».

Главный санитарный врач пригрозила предпринимателям снова вернуть регион к режиму самоизоляции и отменить разрешение на работу всех предприятий, если подобные нарушения будут продолжаться и после 18 мая.

«Ситуация сегодняшнего дня такова, что мы идем на подъем (рост числа заболевших – ред.), и невыполнение требований, которые есть, заставят нас вернуться очень быстро в начало пути», - заключила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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