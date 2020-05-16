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Коронавирус в Крыму

Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму

11:50 суббота, 16 мая 2020
Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму

фото © pixabay.com

Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.

Об этом сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с COVID.

Из 13 новых случаев девять человек имеют бессимптомные проявления коронавирусной инфекции.

«В Сакском районе зарегистрировано 5 случаев. Пять из них по уже известному очагу в Сакской районной больнице. Это люди, которые находились в евпаторийском обсерваторе и переведены для оказания помощи в инфекционный стационар. Один случай - у жителя села Лесновка Сакского района. Он выявлен при обращении за медпомощью, у него был диагноз внегоспитальная пневмония. Это абсолютно новый очаг. Два новых очага в Симферополе. Так, один житель Симферополя вернулся из Красноярска, где он работает вахтовым методом… Еще один случай – это медработник, который находился на лечении пневмонией. Один случай зарегистрирован у медработника в Раздольненском районе. Человек также параллельно работает в Красноперекопском районе на станции скорой помощи», - сказала Пеньковская.

В связи с заболеванием медработника, который проживает в Раздольненском районе, от работы отстранены 29 медиков. Это бригады, которые контактировали с женщиной.

Также выявлены один случай в Алуште и один в Бахчисарайском районе. Еще два зараженных выявили в Кировском районе. Это члены одной семьи, один из которых вернулся из Санкт-Петербурга. Кроме того, выявлен один зараженный в Симферопольском районе в результате тестирования здоровых лиц.

В Республике Крым с начала пандемии выявлено 272 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Севастополе число зараженных достигло 132 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей. Роспотребнадзор направил в Крым дополнительные бригады для тестирования представителей власти и врачей скорой помощи на COVID.

С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции. Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

В Ялте развернули еще 70 коек для зараженных коронавирусом. Дополнительные койки подготовлены на базе ялтинской больницы ФМБА.

В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму. В крымской столице индекс самоизоляции на утро пятницы снизился до 2,0 пунктов – это худший показатель по полуострову.

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