Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ ● В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19 ● В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей ● С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции ● Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы
Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму
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Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.
Об этом сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с COVID.
Из 13 новых случаев девять человек имеют бессимптомные проявления коронавирусной инфекции.
«В Сакском районе зарегистрировано 5 случаев. Пять из них по уже известному очагу в Сакской районной больнице. Это люди, которые находились в евпаторийском обсерваторе и переведены для оказания помощи в инфекционный стационар. Один случай - у жителя села Лесновка Сакского района. Он выявлен при обращении за медпомощью, у него был диагноз внегоспитальная пневмония. Это абсолютно новый очаг. Два новых очага в Симферополе. Так, один житель Симферополя вернулся из Красноярска, где он работает вахтовым методом… Еще один случай – это медработник, который находился на лечении пневмонией. Один случай зарегистрирован у медработника в Раздольненском районе. Человек также параллельно работает в Красноперекопском районе на станции скорой помощи», - сказала Пеньковская.
В связи с заболеванием медработника, который проживает в Раздольненском районе, от работы отстранены 29 медиков. Это бригады, которые контактировали с женщиной.
Также выявлены один случай в Алуште и один в Бахчисарайском районе. Еще два зараженных выявили в Кировском районе. Это члены одной семьи, один из которых вернулся из Санкт-Петербурга. Кроме того, выявлен один зараженный в Симферопольском районе в результате тестирования здоровых лиц.
В Республике Крым с начала пандемии выявлено 272 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Севастополе число зараженных достигло 132 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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