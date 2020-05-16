Девять детей в Крыму заражены COVID-19, шесть из них находятся в средней степени тяжести.

Об этом во время заседания оперативного штаба по коронавирусу сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«У нас сегодня детей до 17 лет в больнице с подтвержденным коронавирусом находится девять человек, из которых шесть – в средней степени тяжести, – сообщила Романовская. – Мы просим, при возможности, если дети могут находиться дома, – пускай находятся дома. Не увеличивать нагрузки, в том числе на дошкольные учреждения».

Крымские муниципалитеты увеличат количество дежурных групп в детских садах в связи с открытием большинства сфер экономики республики с 18 мая.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 272 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписан 101 пациент, 5 человек скончались. Уровень заболеваемости COVID-19 в республике остается самым низким среди субъектов Юга России: 12,5 зараженных на 100 тысяч жителей.

Новым указом главы Крыма режим самоизоляции на территории республики будет снят 18 мая. Требование оставаться дома заменено на рекомендацию не покидать место жительства без необходимости. Режим изоляции обязаны соблюдать лишь граждане, приехавшие в Крым из других регионов России и из-за границы.

С 18 мая возобновить работу можно будет практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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