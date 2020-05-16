Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID ● Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек ● Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму ● В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ ● В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19
Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет
фото © travelcrimea.com
За последние сутки в Крым прибыло почти 2,6 тыс. автомобилей. Только 37 машин не допустили на территорию полуострова.
Такие данные на оперштабе по борьбе с коронавирусом озвучил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
«Фиксируем небольшое увеличение транспортных средств, следующих по Крымскому мосту. 2570 единиц за вчера прибыло в Крым. Не допустили 37 автомобилей, это тоже большое число по сравнению с остальными днями. 2890 автомобилей выехали, еще 17 единиц на выезд допущено не было», - отчитался он.
«На мосту всех вахтовиков, которые везут сюда организованные группы, заворачиваем назад. Надо брать на контроль предприятия, которые пытались завести в Крым пассажиров. Никто из них с организованными группами в республику не попадет», - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также не остановлена работа по выявлению нарушителей режима самоизоляции. За прошедшие сутки правоохранители завели 166 административных дел и выписали протоколы в отношении семи родителей, которые отпустили своих детей без сопровождения. Кроме того, от крымчан поступило 46 заявлений с жалобами на людей, нарушающих режим самоизоляции. После обращений были заведены дела.
Как сообщалось, в Республике Крым с начала пандемии выявлено 272 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Севастополе число зараженных достигло 132 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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