Житель Алушты с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице

Житель Алушты 1935 года рождения с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице. Общее число умерших с COVID-19 в республике достигло пяти человек.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения вируса сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«На сегодняшний день, с учетом 14 выявленных заболевших, у нас 259 человек с новой коронавирусной инфекцией. Продолжают лечение – 167, выздоровело – 87 человек, – сообщила она. – К сожалению, на 7 утра сегодня у нас появился еще один умерший – это алуштинец 1935 года рождения с очень серьезными осложнениями. У него было очень много хронических заболеваний».

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 259 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 87 пациентов, 4 человека скончались. Уровень заболеваемости COVID-19 в республике остается самым низким среди субъектов Юга России: 12,5 зараженных на 100 тысяч жителей.

Режим самоизоляции на территории республики действует до 31 мая. С 18 мая возобновят работу некоторые ранее закрытые предприятия, в числе которых почти все магазины.

С 12 мая в республике введен обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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