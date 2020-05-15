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За сутки два десятка гостей Крыма отправились в обсеварватор
За минувшие сутки в крымские обсерваторы были направлены 20 человек, въехавших на территорию полуострова, но не имеющих на это оснований.
Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«За сутки в обсерваторы из неорганизованных въезжающих на полуостров направлено 20 человек. Из автомобильных пунктов пропуска 14 человек, четыре человека по уведомлению из аэропорта Симферополя и один с железнодорожного вокзала», - сообщила Наталья Пеньковская.
Кроме того, сегодня в обсерватор будут помещена группа туристов, возвращающаяся из-за рубежа.
«Мы ожидаем группу туристов, которая возвращается на территорию полуострова. Это жители Крыма и Севастополя. Постановления и предписания по всем мерам осторожности по пути следования в обсерватор подготовлены, подготовлено соответствующее постановление на каждого пребывающего об обязательном помещении в обсерватор», - подчеркнула главный санитарный врач Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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