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Вузы Крыма начнут дистанционный прием документов 20 июня
фото © Новости Крыма
Для абитуриентов, сдавших ЕГЭ в прошлые годы и тех, кто поступает после колледжа, вузы начнут прием документов не позже 20 июня.
Об этом в ходе пресс-конференции рассказала первый проректор КИПУ Анжелика Лучинкина.
— С 20 июня вузы, как всегда, начнут приемную компанию. Это будет прием документов у тех, кто ЕГЭ уже сдал в прошлые годы и теперь выбирает направление. И те абитуриенты, которые идут к нам после колледжей, — сказала она.
Ответственный секретарь приемной комиссии одного из главных ВУЗов Крыма добавил, что сроки подачи документов для ребят, сдающих ЕГЭ в этом году, зависят от даты самого экзамена. На данный момент они перенесены – точная дата еще не озвучена.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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