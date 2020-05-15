Врачи крымских поликлиник будут проводить осмотр детей в детских садах

Врачи из поликлиник Крыма будут проводить осмотр детей, находящихся в детских садах.

Об этом во время заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в республике сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«Нам бы не хотелось, чтобы сегодня была загрузка большая поликлиник, с учетом того, что большое количество детей выйдет в детские сады. Поэтому (министр образования Крыма) со всеми главами администраций и с министерством здравоохранения проговаривает ситуацию, что медики будут выезжать в детские сады и осматривать детей на месте», – сообщила Романовская.

По оценке главы Крыма Сергея Аксенова, на работу с понедельника выйдет 85% населения республики. Поэтому он поручил обеспечить работу дежурных групп в детских садах в необходимом количестве. «Детские сады работают, они у нас не закрывались. Они работают в режиме дежурных групп. Если необходимость будет, мы откроем большее количество дежурных групп – это однозначно. Родителям необходимо накануне выхода на работу предупредить воспитателя или руководителя детсада о том, что вы приведете ребенка», – пояснила Романовская.

Режим самоизоляции на территории республики действует до 31 мая. С 18 мая возобновят работу ряд ранее закрытых предприятий, в числе которых почти все магазины. Им разрешено работать только при строгом соблюдении противоэпидемических требований. В противном случае может быть вынесено решение о принудительной приостановке деятельности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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