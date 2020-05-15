В Ялте выявили сотню торговых точек, не соблюдающих санитарные нормы

Мониторинг соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ялтинском регионе выявил нарушителей.

Как сообщил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов, специалисты департамента муниципального контроля и управления потребительского рынка и услуг провели проверку 600 предприятий сферы услуг и торговли.

«Нарушения обнаружены на 101 объекте, в том числе – отсутствие антисептика для посетителей, журналов уборки помещений и измерения температуры у сотрудников, а также разметки для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, некоторые работники не соблюдали масочный режим или работали без перчаток», – рассказал он.

Шапортов напомнил, что в настоящее время деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в Ялте может осуществляться только при неукоснительном соблюдении мер по предупреждению распространения коронавируса.

При этом заместитель главы администрации уточнил, что практически все допущенные нарушения устранялись сразу же – в присутствии проверяющих. «Тем не менее, в ходе мониторинга с сотрудниками предприятий проведены профилактические беседы, а их руководители проинформированы о том, что в случае повторного выявления нарушений материалы по ним будут переданы в местный орган Роспотребнадзора», – отметил Шапортов.

После ознакомления с результатами проверок глава администрации Ялты Иван Имгрунт обратил внимание, что несмотря на выявленные нарушения, сознательных предпринимателей, с которых нужно брать пример, гораздо больше.

«Можно с уверенностью говорить, что предприятия на территории городского округа действительно ответственно подходят к соблюдению мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, – заявил он. – Стоит отметить, что серьезно относятся к принимаемым мерам и сами ялтинцы, а вот приезжие ими пренебрегают и неохотно относятся к требованиям соблюдать простейшие правила».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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