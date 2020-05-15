Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму ● Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая ● Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев ● Коронавирус в Севастополе: еще три новых случая заражения ● COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения
В Ялте развернули еще 70 коек для зараженных коронавирусом
Дополнительные койки подготовлены на базе ялтинской больницы ФМБА.
Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Вчера у них присутствовал замруководителя ФМБА, приезжал по подтверждению открытия 70 коек. Мы получили и распоряжение ФМБА по прикреплению 70 коек к нашим ковидным госпиталям, они полностью готовы, — заявила Романовская.
Также вице-премьер подтвердила, что сотрудники ялтинского отделения ФМБА получат все положенные им доплаты.
— Вчера пришли первые деньги, первый транш средств, разговаривала с главным экономистом больницы. Как только придут федеральные деньги и начнется выплата заработной платы, дополнительных этих выплат по ФМБА, соответственно, и региональную выплату сотрудники, работающие там, получат. Порядок в принципе готов, как только начнутся у них выплаты, готовы подключиться, — доложила Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
За сутки два десятка гостей Крыма отправились в обсеварватор. За минувшие сутки в крымские обсерваторы были направлены 20 человек, въехавших на территорию полуострова, но не имеющих на это оснований.
Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев. В результате тестирования здорового населения Крыма у жителя Бахчисарайского района обнаружен коронавирус.
Коронавирус в Севастополе: еще три новых случая заражения. В Севастополе зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом за сутки.
COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения. Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 у жителя Бахчисарайского района в результате тестирования здорового населения.
Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы
В Крыму указы главы республики Сергей Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева не действуют на иногородних – попасть на «изолирующийся» полуостров не составляет труда для путешественников, спортсменов и служителей муз.
Аксенов переложил ответственность за срыв курортного сезона на Москву
Ответственность за разорение курортно-туристической отрасли крымские чиновники переложили на федеральные власти.
Холодный фронт изменит погоду в Крыму в ближайшие дни
Уже в субботу холодный фронт приведет к снижению дневных и ночных температур на полуострове.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
вчера
Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая
С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.