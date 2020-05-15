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Коронавирус в Крыму

В Ялте развернули еще 70 коек для зараженных коронавирусом

18:10 пятница, 15 мая 2020
Ялта

Дополнительные койки подготовлены на базе ялтинской больницы ФМБА.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Вчера у них присутствовал замруководителя ФМБА, приезжал по подтверждению открытия 70 коек. Мы получили и распоряжение ФМБА по прикреплению 70 коек к нашим ковидным госпиталям, они полностью готовы, — заявила Романовская.

Также вице-премьер подтвердила, что сотрудники ялтинского отделения ФМБА получат все положенные им доплаты.

— Вчера пришли первые деньги, первый транш средств, разговаривала с главным экономистом больницы. Как только придут федеральные деньги и начнется выплата заработной платы, дополнительных этих выплат по ФМБА, соответственно, и региональную выплату сотрудники, работающие там, получат. Порядок в принципе готов, как только начнутся у них выплаты, готовы подключиться, — доложила Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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