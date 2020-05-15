В Ялте пообещали отремонтировать аварийные пешеходные мосты

Ремонт сооружений планируется завершить к середине лета, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

В Ялте начали ремонтировать пешеходные мосты, ведущие с улицы Ломоносова в Пионерский парк и с улицы Пушкинская на улицу Архивная.

— Мосты сейчас делают одновременно. Срок окончания работ — 10 июля. К этому времени они полностью будут обновлены и открыты, — сообщил Меметов.

Напомним, мосты с ул. Пушкинская на ул. Архивная и с ул. Ломоносова в Пионерский парк были закрыты еще в 2018 году. Специалисты отмечали: указанные переходы не укреплялись и капитально не ремонтировались с момента их строительства, то есть с 1960-1970 годов, и, на сегодняшний день, являются аварийными. Привести в порядок сооружения изначально намеревались до конца 2019 года. Однако возникли сложности: не сразу удалось определить организацию, которая занялась бы проектно-изыскательскими работами, поэтому сроки сдачи объектов сдвинулись.

На минувшей неделе по инициативе главы администрации города Ивана Имгрунта ремонт мостов возобновился. Проводит его ООО «Трансремстрой», зарегистрированное в городе Белореченск Краснодарского края. Работы выполняются за внебюджетные средства.

По их завершению, то есть после 10 июля, подрядчик сразу приступит к обновлению пешеходного моста, который ведет от площади Советская к магазину «Черноморец». В общей сложности, работы продлятся не более двух недель.

— Ремонт этого моста проведут в два этапа, чтобы не перекрывать движение, ведь поблизости нет другого перехода. Работы будут проведены также за внебюджетные средства, — отметил Иван Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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