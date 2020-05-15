В Симферополе сотрудник обокрал свою фирму

Сотрудниками полиции задержан житель Симферополя по подозрению в присвоении денежных средств работодателя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от руководства одной из фирм о том, что при проведении инвентаризации была выявлена недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей на сумму более 60 тыс. рублей.

В совершении преступления был заподозрен бывший сотрудник предприятия, проработавший на фирме чуть меньше месяца. Однако самостоятельные поиски мужчины оказались тщетными.

Так как сумма присвоенных денежных средств является для фирмы существенной, руководством было принято решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении преступления был задержан ранее не судимый 36-летний местный житель.

Задержанный вину свою признал полностью. С его слов, сначала он присвоил 15 тысяч рублей, намереваясь в дальнейшем восполнить денежную недостачу, но из-за личных обстоятельств продолжал похищать деньги фирмы.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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