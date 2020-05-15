В Симферополе кассир нашла банковскую карту и сняла все деньги частями по 999 рублей

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от местной жительницы о том, что ею была утеряна банковская карта, с которой в дальнейшем равными частями по 999 руб. были сняты все денежные средства.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 33-летняя гражданка, работающая кассиром в одном из торговых заведений, куда ранее заходила потерпевшая и где, предположительно, карта и была утеряна.

В содеянном злоумышленница призналась. У нее оперативниками была выявлена и изъята карта заявительницы.

Второй жертвой мошенничества стал житель Симферопольского района. Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял кошелек с банковской картой и документами. В последующем с его счета неизвестными были оплачены покупки.

Оперативники в короткие сроки установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 44-летняя гражданка, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. От злоумышленницы поступила явка с повинной. С ее слов, все снятые денежные средства были потрачены ею на собственные нужды.

Следственными органами ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Обеим подозреваемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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