Происшествия
В Симферополе кассир нашла банковскую карту и сняла все деньги частями по 999 рублей
В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от местной жительницы о том, что ею была утеряна банковская карта, с которой в дальнейшем равными частями по 999 руб. были сняты все денежные средства.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 33-летняя гражданка, работающая кассиром в одном из торговых заведений, куда ранее заходила потерпевшая и где, предположительно, карта и была утеряна.
В содеянном злоумышленница призналась. У нее оперативниками была выявлена и изъята карта заявительницы.
Второй жертвой мошенничества стал житель Симферопольского района. Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял кошелек с банковской картой и документами. В последующем с его счета неизвестными были оплачены покупки.
Оперативники в короткие сроки установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 44-летняя гражданка, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. От злоумышленницы поступила явка с повинной. С ее слов, все снятые денежные средства были потрачены ею на собственные нужды.
Следственными органами ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).
Обеим подозреваемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму парень под влиянием алкоголя украл автомат со жвачками и игрушками. Помимо уголовной ответственности хулигану грозит еще и административная – за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Евпаториец десять раз обокрал один и тот же склад. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении серии краж из складского помещения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В Симферополе поймали молодого вора-рецидивиста, промышлявшего кражами из авто. Полиция Симферополя задержала 30-летнего местного жителя, который сознался в серии краж из автомобилей.
В Симферополе студент хранил наркотики в комнате общежития. В столице Крыма полиция задержала студента одного из учебных заведений за хранение марихуаны и амфетамина.
Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет»
Об этом во время онлайн-конференции заявила директор по развитию ООО «Карта гостя Крыма» Елена Юрченко.
Российский портал «Госуслуги» не узнает крымчан фото, видео
Крымчане, решившие оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет на портале «Госуслуги», столкнулись с неожиданной проблемой.
Власти Симферополя несколько лет не замечали свалку опасных отходов на своей территории
В Симферополе дорожно-строительная компания причинила ущерб экологии в размере 77,5 млн рублей.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
вчера
В Крыму ликвидировали два заповедника
20 часов назад
В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек
23 часа назад
«Нет возможности в любой момент сходить в туалет или просто выпить глоток воды»: исповедь врача из Крыма
Врач-рентгенолог, и.о. зав. лечебно-диагностическим отделением ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая больница» Ольга Митрохина рассказала, как крымские медики сейчас борются с коронавирусной инфекцией.