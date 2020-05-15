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Коронавирус в Крыму

В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму

В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму

фото © Крым.реалии

В крымской столице индекс самоизоляции на утро пятницы снизился до 2,0 пунктов – это худший показатель по полуострову.

Симферопольцы продолжают выходить на улицу, несмотря на все ограничения.

Самые сознательные граждане сидят дома в Ялте. Там показатель самоизоляции на целый балл выше чем в Симферополе — 3,0.

В Евпатории и Керчи также не так много людей на улицах. Индекс самоизоляции в этих городах составил 2,9 пунктов.

Далее идет Севастополь — индекс самоизоляции на 9:55 15 мая индекс самоизоляции составил 2,7.

Ситуация несколько хуже в Феодосии — там метрика Яндекса показывает 2,6 пунктов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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