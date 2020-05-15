Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая ● Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев ● Коронавирус в Севастополе: еще три новых случая заражения ● COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения ● В Ялте выявили сотню торговых точек, не соблюдающих санитарные нормы
В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму
фото © Крым.реалии
В крымской столице индекс самоизоляции на утро пятницы снизился до 2,0 пунктов – это худший показатель по полуострову.
Симферопольцы продолжают выходить на улицу, несмотря на все ограничения.
Самые сознательные граждане сидят дома в Ялте. Там показатель самоизоляции на целый балл выше чем в Симферополе — 3,0.
В Евпатории и Керчи также не так много людей на улицах. Индекс самоизоляции в этих городах составил 2,9 пунктов.
Далее идет Севастополь — индекс самоизоляции на 9:55 15 мая индекс самоизоляции составил 2,7.
Ситуация несколько хуже в Феодосии — там метрика Яндекса показывает 2,6 пунктов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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