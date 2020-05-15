В Севастополе более чем на 70 процентов подорожала овсянка

В Севастополе в течение объявленного режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса произошел скачок цен на овсянку.

В настоящее время в сетевых магазинах Севастополя пачка овсяных хлопьев стоит 24 рубля. Две недели назад овсяные хлопья этой же марки стоили 21 рубль, а в марте – 14 рублей. Таким образом, цена выросла более чем на 71 процент.

«Это самая дешевая крупа и ее сейчас активно раскупают пенсионеры», – прокомментировала покупательница в магазине.

Ранее сообщалось о том, что в супермаркетах Севастополя подорожали лук и чеснок. Цена на эти продукты подскочила в два раза. Также из-за дефицита и высоких цен на имбирь и лимоны начали активнее скупать мед.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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