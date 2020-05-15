Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Житель Алушты с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице ● В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции ● Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору ● Вузы Крыма начнут дистанционный прием документов 20 июня ● Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет»
В Севастополе более чем на 70 процентов подорожала овсянка
В Севастополе в течение объявленного режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса произошел скачок цен на овсянку.
В настоящее время в сетевых магазинах Севастополя пачка овсяных хлопьев стоит 24 рубля. Две недели назад овсяные хлопья этой же марки стоили 21 рубль, а в марте – 14 рублей. Таким образом, цена выросла более чем на 71 процент.
«Это самая дешевая крупа и ее сейчас активно раскупают пенсионеры», – прокомментировала покупательница в магазине.
Ранее сообщалось о том, что в супермаркетах Севастополя подорожали лук и чеснок. Цена на эти продукты подскочила в два раза. Также из-за дефицита и высоких цен на имбирь и лимоны начали активнее скупать мед.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.
Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу. Правительство России выделило более 81 млрд рублей для помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим от ограничений по коронавирусу.
Крым недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей. Крым за первые четыре месяца года недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей, утверждает подконтрольная России министр финансов Крыма Ирина Кивико.
В Крыму центры занятости завалены заявлениями по безработице. В Крыму обрабатывается около 40 тысяч заявлений в центре занятости для получения пособий.
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COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения
Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 у жителя Бахчисарайского района в результате тестирования здорового населения.
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23 часа назад
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