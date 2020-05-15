Общество
В Салгире поселились черепахи
В реке Салгир, проходящей через крымскую столицу, местные жители заметили черепах.
Об этом они сообщили в соцсети.
— Прогуливаясь вдоль Салгира — не удивлюсь, если скоро увижу в нашей реке крокодила, — написал очевидец.
Симферопольцы в комментариях под фото рассказали, что замечали черепах в пруду в парке им. Гагарина. Они также отметили, что в последнее время вода стала настолько чистой и прозрачной, что можно наблюдать за подводной жизнью.
— Нужно, чтобы их кто-то вылавливал на зиму, может, Зооуголок из детского парка, — посоветовали в комментариях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ликвидировали два заповедника. Власти Крыма ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники.
В Восточном Крыма жалуются на запах мазута, власти просят потерпеть. Жители Ленинского района Крыма жалуются на запах мазута и сероводорода с Семиколодезянской нефтебазы: ее для своих нужд использует подрядчик трассы «Таврида» – ООО «БК-Терминал».
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы. Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
На горе Клементьева под Коктебелем установили охраняемую зону. На горе Клементьева (Узун-Сырт) под Коктебелем установили охраняемую зону.
Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы
В Крыму указы главы республики Сергей Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева не действуют на иногородних – попасть на «изолирующийся» полуостров не составляет труда для путешественников, спортсменов и служителей муз.
Аксенов переложил ответственность за срыв курортного сезона на Москву
Ответственность за разорение курортно-туристической отрасли крымские чиновники переложили на федеральные власти.
Холодный фронт изменит погоду в Крыму в ближайшие дни
Уже в субботу холодный фронт приведет к снижению дневных и ночных температур на полуострове.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
вчера
Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая
С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.