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Общество

В Салгире поселились черепахи

В реке Салгир, проходящей через крымскую столицу, местные жители заметили черепах.

Об этом они сообщили в соцсети.

— Прогуливаясь вдоль Салгира — не удивлюсь, если скоро увижу в нашей реке крокодила, — написал очевидец.

Симферопольцы в комментариях под фото рассказали, что замечали черепах в пруду в парке им. Гагарина. Они также отметили, что в последнее время вода стала настолько чистой и прозрачной, что можно наблюдать за подводной жизнью.

— Нужно, чтобы их кто-то вылавливал на зиму, может, Зооуголок из детского парка, — посоветовали в комментариях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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