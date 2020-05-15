В Крыму расширят перечень предприятий для помощи из бюджета

Власти республики добились расширения перечня пострадавших в период пандемии отраслей. Теперь большее количество предприятий могут рассчитывать на субсидии от государства.

Об этом на оперативном штабе по борьбе с COVID сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Вчера мы связывались с правительством РФ. Еще раз пообщались с (и.о. премьер-министра) Андреем Рэмовичем Белоусовым, (министром экономического развития) Максимом Геннадиевичем Решетниковым по поводу ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Сегодня с Минфином окончательно согласовываем эту позицию, который внесет постановление по тем отраслям, которые по ОКВЭД не попали в меры поддержки. Мы постараемся удовлетворить всех», - сказал Аксенов.

Он отметил, что изменения помогут большему количеству предприятий, которые сохранили штатную численность, получить субсидию на выплаты зарплат работникам.

Также он отметил, что решение по работе санаторно-курортной сферы будет принято до 1 июня.

«Пока действуют все прежние меры ограничений, ничего пока не изменилось. Те обязательства, которые в курортный сезон должны выполнить предприниматели, занимающиеся размещением туристов, выполнить невозможно», - в очередной раз признал глава.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 259 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 87 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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