В Крыму пьяный водитель устроил ночные гонки с ГИБДД

В Кировском районе нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, а также повредил служебный автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения в Кировском районе нарядом ДПС на автодороге Джанкой-Керчь был замечен автомобиль «Нива Шевроле», движение которого указывало на то, что водитель может находиться в состоянии опьянения.

Однако законные требования полицейских об остановке транспортного средства гражданин не выполнил, продолжив движение. Сотрудники ГИБДД организовали преследование машины нарушителя. В результате погони транспортное средство было остановлено. За рулем находился 60-летний житель г. Феодосии.

Инспекторами ДПС гражданин был приглашен в патрульный автомобиль для проведения процедуры освидетельствования.

Также в ходе проверки по базам ГИБДД было установлено, что у мужчины имеются задолженности по неоплаченным штрафам. В ходе беседы гражданин стал вести себя неадекватно и повредил несколько деталей в салоне патрульного автомобиля.

В отношении правонарушителя полицейскими были составлены сразу несколько административных материалов: по ч.1 ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей), ч.1 ст.12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), ч.2 ст.12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства) КоАП РФ.

От управления автомобилем гражданин был отстранен. Машина направлена на штрафстоянку. Правонарушитель впоследствии был передан следственно-оперативной группе ОМВД России по Кировскому району. Кроме того, материалы по факту повреждения патрульного автомобиля переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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