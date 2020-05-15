В Крыму наказали подпольных археологов

Суд Крыма вынес приговор двум жителям Севастополя за поиск и раскопку без разрешения археологических предметов, сообщили в Управлении Судебного департамента Крыма.

Материалами уголовного дела установлено, что в ноябре 2019 года двое севастопольских коллекционеров археологических предметов решили пополнить личную коллекцию. С этой целью, заранее договорившись, мужчины прибыли в окрестности села Скалистое Бахчисарайского района. На участках местности в непосредственной близости от объекта культурного наследия – Пещерного города «Бакла», без специального разрешения, используя металлоискатели и штыковую лопату, копатели осуществили поиск археологических предметов путем сканирования грунта и раскопа в нем ям.

Они обнаружили и незаконно изъяли археологические предметы, представляющие историческую ценность. В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 п. п. «а, в» ст. 243.2 УК РФ.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил одному гражданину наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а второму – 2 года лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание суд счел условным, установив обоим гражданам двухгодичный испытательный срок.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинец получил срок за ложную попытку ограбления банка в Крыму. Алуштинский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина Украины, который 10 января 2020 года, находясь в отделении «Севастопольского морского банка», заявил о намерении ограбить финучреждение.

В Крыму поймали 181 нарушителя режима самоизоляции за сутки. За сутки в Крыму выявили 181 нарушителя режима самоизоляции, а также 155 нарушений работы предприятий.

Спустя 75 лет: в Крыму решили возобновить расследования преступлений нацистов. Верховный суд Крыма возобновил расследование преступлений нацистов в годы Второй мировой войны на территории полуострова.

Расплатившаяся в Севастополе «прикольными» деньгами женщина идет под суд. Уголовное дело в отношении мошенницы, расплачивавшейся в магазине «билетами банка приколов» ушло в суд, сообщает прокуратура Нахимовского района Севастополя.