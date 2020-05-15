Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +27
море +14

Коронавирус в Крыму

В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

10:04 пятница, 15 мая 2020
В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 15 мая в Крыму диагностировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так сразу 7 новых зараженных в Саках, еще двое – в Евпатории. По одному в Симферополе, Феодосии,  Ялте, Алуште и Бахчисарайском районе.

Итого на текущий период в республике зарегистрировано 259 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые рассказали, почему при коронавирусе не чувствуются запахи. Американские химики обнаружили объяснение тому, что человек, зараженный новой коронавирусной инфекцией, теряет обоняние.

В Крыму рассказали о возможном массовом тестировании въезжающих на полуостров. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю считает нецелесообразным проведение массового тестирование всех лиц, въезжающих на полуостров через автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, аэропорт и Крымский мост.

«Нет возможности в любой момент сходить в туалет или просто выпить глоток воды»: исповедь врача из Крыма. Врач-рентгенолог, и.о. зав. лечебно-диагностическим отделением ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая больница» Ольга Митрохина рассказала, как крымские медики сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

В Алуште почти никто не соблюдают масочный режим. В курортной Алуште не наблюдается наплыва туристов, однако масочный режим соблюдают только 8% жителей.

Коронавирус в Крыму
Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев

Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев

В результате тестирования здорового населения Крыма у жителя Бахчисарайского района обнаружен коронавирус.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения

COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения

Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 у жителя Бахчисарайского района в результате тестирования здорового населения.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

По состоянию на утро 15 мая в Крыму диагностировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки

Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы Андрей Тяжельников рассказал Агентству городских новостей «Москва», как правильно ухаживать за медицинскими перчатками.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации