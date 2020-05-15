В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

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По состоянию на утро 15 мая в Крыму диагностировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так сразу 7 новых зараженных в Саках, еще двое – в Евпатории. По одному в Симферополе, Феодосии, Ялте, Алуште и Бахчисарайском районе.

Итого на текущий период в республике зарегистрировано 259 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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