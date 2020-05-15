Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору ● Вузы Крыма начнут дистанционный прием документов 20 июня ● Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет» ● Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки ● Ученые рассказали, почему при коронавирусе не чувствуются запахи
В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции
фото © pixabay.com
По состоянию на утро 15 мая в Крыму диагностировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так сразу 7 новых зараженных в Саках, еще двое – в Евпатории. По одному в Симферополе, Феодосии, Ялте, Алуште и Бахчисарайском районе.
Итого на текущий период в республике зарегистрировано 259 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые рассказали, почему при коронавирусе не чувствуются запахи. Американские химики обнаружили объяснение тому, что человек, зараженный новой коронавирусной инфекцией, теряет обоняние.
В Крыму рассказали о возможном массовом тестировании въезжающих на полуостров. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю считает нецелесообразным проведение массового тестирование всех лиц, въезжающих на полуостров через автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, аэропорт и Крымский мост.
«Нет возможности в любой момент сходить в туалет или просто выпить глоток воды»: исповедь врача из Крыма. Врач-рентгенолог, и.о. зав. лечебно-диагностическим отделением ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая больница» Ольга Митрохина рассказала, как крымские медики сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
В Алуште почти никто не соблюдают масочный режим. В курортной Алуште не наблюдается наплыва туристов, однако масочный режим соблюдают только 8% жителей.
Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев
В результате тестирования здорового населения Крыма у жителя Бахчисарайского района обнаружен коронавирус.
COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения
Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 у жителя Бахчисарайского района в результате тестирования здорового населения.
В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции
По состоянию на утро 15 мая в Крыму диагностировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
вчера
В Крыму ликвидировали два заповедника
23 часа назад
Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы Андрей Тяжельников рассказал Агентству городских новостей «Москва», как правильно ухаживать за медицинскими перчатками.