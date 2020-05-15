В Крым въезжает все больше автомобилей

За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2440 транспортных средств, выехало 2426.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По пересечению Крымского моста: зафиксировали 2440 единиц на прибытие, 18 мы не пропустили, и 2426 на убытие, 7 из них пропущены не были, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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