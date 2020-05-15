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Власть

В Крым въезжает все больше автомобилей

16:23 пятница, 15 мая 2020

За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2440 транспортных средств, выехало 2426.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По пересечению Крымского моста: зафиксировали 2440 единиц на прибытие, 18 мы не пропустили, и 2426 на убытие, 7 из них пропущены не были, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В аэропорту Симферополя пассажиропоток упал почти на 100 процентов. В аэропорту Симферополь отметили большое снижение пассажиропотока на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти могут увеличить количество общественного транспорта в Симферополе. Власти Крыма и Симферополя рассматривают возможность выпуска дополнительных единиц общественного транспорта на маршруты с возросшим пассажиропотоком.

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