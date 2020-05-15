Происшествия
В Керчи сливали моторное масло возле детской площадки
Прокуратура провела проверку по публикации в средствах массовой информации о размещении скопления твердых коммунальных отходов в г. Керчи.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.
Прокуратура г. Керчи провела проверку по публикации, размещенной в средствах массовой информации, о нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении слива отработанного моторного масла в непосредственной близости от детской площадки.
Установлено, что во дворе многоквартирного жилого дома по ул. 2-й Пятилетки в г. Керчи в непосредственной близости от детской площадки выявлено несанкционированное скопление твердых коммунальных отходов, в том числе моторного масла, отработанного после обслуживания автотранспорта.
В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокуратура города внесла в адрес главы администрации г. Керчи представление об устранении нарушений требований законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой города.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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