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Происшествия

В Керчи сливали моторное масло возле детской площадки

08:33 пятница, 15 мая 2020
Керчь

Прокуратура провела проверку по публикации в средствах массовой информации о размещении скопления твердых коммунальных отходов в г. Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура г. Керчи провела проверку по публикации, размещенной в средствах массовой информации, о нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении слива отработанного моторного масла в непосредственной близости от детской площадки.

Установлено, что во дворе многоквартирного жилого дома по ул. 2-й Пятилетки в г. Керчи в непосредственной близости от детской площадки выявлено несанкционированное скопление твердых коммунальных отходов, в том числе моторного масла, отработанного после обслуживания автотранспорта.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокуратура города внесла в адрес главы администрации г. Керчи представление об устранении нарушений требований законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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