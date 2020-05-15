В Евпатории мотоциклисты ездят пьяными и без прав

В течение одного дня сотрудникам ГИБДД попались сразу два водителя мототранспорта без прав, один из них был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Так, сотрудники ГИБДД отмечают увеличение количества мототранспорта на дорогах с наступлением тепла, в связи с чем в Евпатории стали уделять пристальное внимание именно проверкам водителей мототранспорта с целью профилактики аварийности.

Так, 13 мая 2020 года на ул. Интернациональной были остановлены сразу двое мопедистов.

У одного из них присутствовали признаки алкогольного опьянения. При проведении медицинского освидетельствования была выявлена концентрация алкоголя в крови 1,71 мг/л при норме в 0,16 мг/л.

В ходе проверки водителя по базам данных ГИБДД было установлено, что в октябре 2019 года он уже привлекался к административной ответственности за управление мопедом в нетрезвом виде, а водительское удостоверение никогда не получал. Теперь водителю грозит уголовная ответственность.

Второй водитель мопеда также управлял транспортным средством, не имея права управления. В отношении него полицейскими был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. Штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Оба транспортных средства были изъяты на штрафстоянку.

Напомним, 9 мая 2020 года около 00:20 часов водитель мотоцикла БМВ, осуществляя движение по укрепленной обочине автодороги Симферополь-Евпатория со стороны г. Евпатория — в направлении г. Саки, в районе стелы «Евпатория» совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 21063». В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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