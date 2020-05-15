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Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 мая

06:53 пятница, 15 мая 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утроми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 14, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 15, в Сочи - 16, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 13 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 13 мая.

В Крыму объявлен оранжевый уровень угрозы: на полуостров надвигается непогода. В ближайшие часы и до конца суток в Крыму ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 15 до 27, ближайшей ночью от 11 до 17 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 89 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

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