Власть
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор III призвал международное сообщество привлечь Россию к ответственности за «действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины».
Об этом дипломат заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ, сообщается на сайте американской дипмиссии.
«Мы должны привлечь Россию к ответственности за действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за нарушения, совершенные ею на востоке Украины и в оккупированном Крыму», – говорится в заявлении.
По словам Гилмора, ситуация в Крыму «требует постоянного внимания».
Американский дипломат заявил, что Россия «нарушает международное право», призывая крымчан на службу в вооруженные силы. Кроме того, как утверждает посол США, в Крыму «ежедневно ограничиваются права людей», а «жесткие репрессии в отношении оппонентов оккупации вынудили десятки тысяч крымчан сбежать с полуострова».
«Мы присоединяемся к другим членам международного сообщества и призываем Россию освободить всех несправедливо задержанных и вернуть их в свои дома и семьи», – заявил он.
Гимор заявил, что США никогда не признают законность вхождения полуострова в состав России и добавил, что связанные с Крымом антироссийские санкции «останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Константинов нашел дешевые маски в Крыму. Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов нашел компанию в Чувашии, которая может продать медицинские маски по низким ценам.
Аксенов рассказал о сложностях в снятии ограничений в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сложности в принятии решения по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Минэкологии Крыма наказало фирму, связанную с вице-премьером Кабановым. Минэкологии Крыма приостановило права юридического лица, связанного с вице-премьером правительства Крыма Евгением Кабановым, на пользование недрами.
Поклонская в интервью Гордону рассказала о покушении на свою дочь. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому Дмитрию Гордону.
Холодный фронт изменит погоду в Крыму в ближайшие дни
Уже в субботу холодный фронт приведет к снижению дневных и ночных температур на полуострове.
Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев
В результате тестирования здорового населения Крыма у жителя Бахчисарайского района обнаружен коронавирус.
Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая
С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
вчера
Российский портал «Госуслуги» не узнает крымчан фото, видео
Крымчане, решившие оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет на портале «Госуслуги», столкнулись с неожиданной проблемой.