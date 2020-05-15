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Власть

Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму

14:10 пятница, 15 мая 2020

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор III призвал международное сообщество привлечь Россию к ответственности за «действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины».

Об этом дипломат заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ, сообщается на сайте американской дипмиссии.

«Мы должны привлечь Россию к ответственности за действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за нарушения, совершенные ею на востоке Украины и в оккупированном Крыму», – говорится в заявлении.

По словам Гилмора, ситуация в Крыму «требует постоянного внимания».

Американский дипломат заявил, что Россия «нарушает международное право», призывая крымчан на службу в вооруженные силы. Кроме того, как утверждает посол США, в Крыму «ежедневно ограничиваются права людей», а «жесткие репрессии в отношении оппонентов оккупации вынудили десятки тысяч крымчан сбежать с полуострова».

«Мы присоединяемся к другим членам международного сообщества и призываем Россию освободить всех несправедливо задержанных и вернуть их в свои дома и семьи», – заявил он.

Гимор заявил, что США никогда не признают законность вхождения полуострова в состав России и добавил, что связанные с Крымом антироссийские санкции «останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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