Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор III призвал международное сообщество привлечь Россию к ответственности за «действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины».

Об этом дипломат заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ, сообщается на сайте американской дипмиссии.

«Мы должны привлечь Россию к ответственности за действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за нарушения, совершенные ею на востоке Украины и в оккупированном Крыму», – говорится в заявлении.

По словам Гилмора, ситуация в Крыму «требует постоянного внимания».

Американский дипломат заявил, что Россия «нарушает международное право», призывая крымчан на службу в вооруженные силы. Кроме того, как утверждает посол США, в Крыму «ежедневно ограничиваются права людей», а «жесткие репрессии в отношении оппонентов оккупации вынудили десятки тысяч крымчан сбежать с полуострова».

«Мы присоединяемся к другим членам международного сообщества и призываем Россию освободить всех несправедливо задержанных и вернуть их в свои дома и семьи», – заявил он.

Гимор заявил, что США никогда не признают законность вхождения полуострова в состав России и добавил, что связанные с Крымом антироссийские санкции «останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Константинов нашел дешевые маски в Крыму. Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов нашел компанию в Чувашии, которая может продать медицинские маски по низким ценам.

Аксенов рассказал о сложностях в снятии ограничений в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сложности в принятии решения по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Минэкологии Крыма наказало фирму, связанную с вице-премьером Кабановым. Минэкологии Крыма приостановило права юридического лица, связанного с вице-премьером правительства Крыма Евгением Кабановым, на пользование недрами.

Поклонская в интервью Гордону рассказала о покушении на свою дочь. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому Дмитрию Гордону.