Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору

Министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что последний звонок в школах Крыма отменен.

- В связи с режимом «повышенная готовность» на территории Крыма было принято решение о проведении праздника «Последний звонок» 22 мая в формате телеэфира, - сообщили в Минобразовании Крыма.

Также В.Лаврик отметила, что на совещании были обсуждены вопросы организованного окончания учебного года, подготовки к Государственной итоговой аттестации. Даны установки на планирование воспитательной работы с учениками и их социализации в период летних каникул в дистанционном режиме.

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В Керчи с понедельника откроют все детские сады. Дошкольные учреждения будут функционировать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Школам Ялты пообещали компьютерное оборудование. Компьютерное оборудование на 22,2 млн рублей будет поставлено в этом году в школы Ялты.

У Зеленского опубликовали правила поступления крымчан в украинские вузы. Представительство президента Украины в АР Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека подготовили инфографику, где рассказывается, как абитуриентам из Крыма поступить в высшие учебные заведения материковой части Украины.

Сдачу ЕГЭ в России решили перенести. Министерство просвещения России приняло решение о переносе Единого госэкзамена для выпускников школ на более поздний срок.