Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вузы Крыма начнут дистанционный прием документов 20 июня ● Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет» ● Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки ● Ученые рассказали, почему при коронавирусе не чувствуются запахи ● Константинов нашел дешевые маски в Крыму
Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору
Министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что последний звонок в школах Крыма отменен.
- В связи с режимом «повышенная готовность» на территории Крыма было принято решение о проведении праздника «Последний звонок» 22 мая в формате телеэфира, - сообщили в Минобразовании Крыма.
Также В.Лаврик отметила, что на совещании были обсуждены вопросы организованного окончания учебного года, подготовки к Государственной итоговой аттестации. Даны установки на планирование воспитательной работы с учениками и их социализации в период летних каникул в дистанционном режиме.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи с понедельника откроют все детские сады. Дошкольные учреждения будут функционировать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба администрации Керчи.
Школам Ялты пообещали компьютерное оборудование. Компьютерное оборудование на 22,2 млн рублей будет поставлено в этом году в школы Ялты.
У Зеленского опубликовали правила поступления крымчан в украинские вузы. Представительство президента Украины в АР Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека подготовили инфографику, где рассказывается, как абитуриентам из Крыма поступить в высшие учебные заведения материковой части Украины.
Сдачу ЕГЭ в России решили перенести. Министерство просвещения России приняло решение о переносе Единого госэкзамена для выпускников школ на более поздний срок.
Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет»
Об этом во время онлайн-конференции заявила директор по развитию ООО «Карта гостя Крыма» Елена Юрченко.
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