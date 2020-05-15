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Отельеры Крыма подготовят предложения по восстановлению отрасли
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Единые предложения по восстановлению отрасли гостеприимства и переработанные рекомендации Роспотребнадзора будут подготовлены к 1 июня.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
— Была уже два раза видеоконференция с министром курортов Крыма, где проводили совещание с представителями отраси, в том числе по рекомендациям Роспотребнадзора. Мы посмотрели по обратной реакции – этих мер недостаточно. Да, действительно, сегодня все пишут что-то отдельное. Например, туроператоры защищают свои интересы по электронным путевкам, по возврату денег туристам, — отметил Волков.
Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства заявил, что есть необходимость в едином предложении от отрасли. Так, будут направлены предложения в Госсовет РК и Совмин Крыма.
Помимо этого, к 1 июня завершится работа над общим документом с планом по восстановлению отрасли.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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