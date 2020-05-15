Происшествия
На «Тавриде» мотоцикл столкнулся с легковушкой, выехав на встречку
Проводится проверка по факту ДТП в Ленинском районе, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
14 мая 2020 г. в 07:20 в Ленинском районе произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля.
По предварительным данным, водитель мотоцикла «ЯМАХА XJ900S», гражданин 1986 г.р., двигаясь по автодороге «Таврида» Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай –Севастополь» со стороны г. Керчь — в направлении г. Феодосия, на 0км+510м трассы, близ г. Керчи, при обгоне попутно двигающихся транспортных средств выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21063» под управлением гражданина 1966 г.р., который двигался со стороны г. Феодосия — в направлении г. Керчь.
В результате происшествия пострадали три человека. Водитель и девушка-пассажир мототранспортного средства, 1994 г.р., получили тяжкие травмы и были госпитализированы, медицинская помощь также была оказана водителю автомобиля «ВАЗ 21063».
На место происшествия выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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