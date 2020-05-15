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Власть

На кладбищах Симферополя вводят пропускной режим

Власти Симферополя приняли решение ввести пропускной режим для автомобилей на городских кладбищах.

Постановление о порядке выдачи пропусков на въезд транспорта на территорию общественных кладбищ города принято в четверг, 14 мая, симферопольской администрацией.

Согласно документу, выдавать пропуска будет МКУ Департамент городского хозяйства администрации Симферополя. Для получения документа заявитель должен предоставить заявление, копию паспорта, копию свидетельства о регистрации авто.

Заявление рассматривается в течение 3 дней, заявителю могут отказать, если каких-то документов не хватает или сведения окажутся неполными. Пропуск выдается лично заявителю, причем он будет разовым.

Как уточнили в управлении информационной политики администрации, пропуска для въезда на территорию кладбищ введены на период действия режима «повышенной готовности» в городе. В самом постановлении никакой информации о сроках действия пропускного режима нет.

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