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Здоровье

Менее 40 процентов детей в Севастополе полностью здоровы

Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская в отчете о работе за 2019 год.

«В 2019 году, по данным департамента здравоохранения Севастополя, 39% (20 210 детей) несовершеннолетних имеют нормальное физическое и психическое здоровье, не имеют анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных нарушений», – указано в отчете.

В 2017 году таких детей было 30 082 человек, в 2018 – 27 830 человек.

По данным за 2019 год, отсутствуют хронические заболевания, функциональные и морфофункциональные нарушения у 55% детей (28 255 человек, в 2018 году – 33 867 человек). 3,4% детей имеют хронические заболевания или физические недостатки, в том числе из-за травм и операций (1 769 человек, в 2018 году – 3 787 человек). 0,2% детей имеют инвалидность или хронические заболевания, которые ограничивают жизнедеятельность (118 человек – 228 в 2018 году). 3% детей имеют инвалидность или страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими постоянной терапии (1 504 человека, в 2018 году – 1 457 человек).

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