Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +27
море +14

Власть

Кража можжевельника в парке Симферополя: прокуратура винит городскую власть

В Симферополе в ходе проверки кражи из парка имени Гагарина семи кустов можжевельника, выявлены нарушения законодательства со стороны администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что в администрации Симферополя отсутствуют сведения о фактической стоимости каждой единицы зеленых насаждений, в связи с чем невозможно определить балансовую стоимость имущества, то есть фактически причиненный ущерб муниципальному образованию», – говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что данные нарушения свидетельствуют о «неполноте принимаемых муниципальными органами мер по сохранению зеленых насаждений».

В начале марта сообщалось, что в парке Гагарина неизвестные украли семь кустов можжевельника, который был высажен 29 февраля.

18 марта в Симферополе и Севастополе чиновники высаживали деревья в рамках российской акции «Сад памяти». Согласно информации, в рамках акции высажено более 200 саженцев: крымских сосен, кленов и фруктовых деревьев. Глава администрации Симферополя Елена Проценко обещала, что «за деревьями будет организован постоянный уход».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На кладбищах Симферополя вводят пропускной режим. Власти Симферополя приняли решение ввести пропускной режим для автомобилей на городских кладбищах.

Власти Симферополя обещают провести полную инвентаризацию контейнерных площадок. Власти запланировали провести полную инвентаризацию контейнерных площадок на территории Симферополя.

В Крыму полностью пересохло ще одно водохранилище. Наполняемость Белогорского водохранилища в Крыму в мае этого года хуже, чем в сентябре прошлого года.

В Севастополе потратят 25 миллионов на ремонт кладбищ. В Севастополе утвердили перечень кладбищ и захоронений, на которых в этом году будут проводиться работы по капремонту, реконструкции и благоустройству.

Коронавирус в Крыму
Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев

Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев

В результате тестирования здорового населения Крыма у жителя Бахчисарайского района обнаружен коронавирус.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения

COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения

Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 у жителя Бахчисарайского района в результате тестирования здорового населения.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции

По состоянию на утро 15 мая в Крыму диагностировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки

Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы Андрей Тяжельников рассказал Агентству городских новостей «Москва», как правильно ухаживать за медицинскими перчатками.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации