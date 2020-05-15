Кража можжевельника в парке Симферополя: прокуратура винит городскую власть

В Симферополе в ходе проверки кражи из парка имени Гагарина семи кустов можжевельника, выявлены нарушения законодательства со стороны администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что в администрации Симферополя отсутствуют сведения о фактической стоимости каждой единицы зеленых насаждений, в связи с чем невозможно определить балансовую стоимость имущества, то есть фактически причиненный ущерб муниципальному образованию», – говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что данные нарушения свидетельствуют о «неполноте принимаемых муниципальными органами мер по сохранению зеленых насаждений».

В начале марта сообщалось, что в парке Гагарина неизвестные украли семь кустов можжевельника, который был высажен 29 февраля.

18 марта в Симферополе и Севастополе чиновники высаживали деревья в рамках российской акции «Сад памяти». Согласно информации, в рамках акции высажено более 200 саженцев: крымских сосен, кленов и фруктовых деревьев. Глава администрации Симферополя Елена Проценко обещала, что «за деревьями будет организован постоянный уход».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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