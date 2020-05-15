Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения ● В Ялте выявили сотню торговых точек, не соблюдающих санитарные нормы ● Отельеры Крыма подготовят предложения по восстановлению отрасли ● Аксенов пообещал выпустить на работу 85 процентов жителей Крыма ● Врачи крымских поликлиник будут проводить осмотр детей в детских садах
Коронавирус в Севастополе: еще три новых случая заражения
В Севастополе зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом за сутки.
Все новые пациенты контактировали с ранее заболевшими людьми, сообщает пресс-служба правительства.
При этом по состоянию на утро 15 мая из севастопольских больниц были выписаны еще восемь человек, выздоровевших от COVID-19. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 человека, в городской больнице № 9 – 91. Под наблюдением по месту жительства – 815 человек.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 135 человек. Выздоровели 65 человек, два человека умерли.
Как сообщалось ранее, вспышки коронавируса были выявлены на стройках военного госпиталя в бухте Омега и на Бельбеке. Сейчас стройки работают в режиме обсерваторов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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