Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая

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С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.

В ходе оперативного штаба по борьбе с COVID озвучен полный перечень предприятий, которые не откроются в ближайшее время.

«Будет запрещено функционирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие следующие виды деятельности: детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы, за исключением предоставления временного проживания для лиц, находящихся в служебных командировках. Также деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в том числе рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, столовые, буфеты, за исключение данной деятельности на вынос», - сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

При этом ограничения не распространяются на столовые, буфеты и кафе, которые работают на территории аэропорта и для работников организаций.

«Ограничения вводятся на деятельность по демонстрации кинофильмов… прокат и аренда спортивных товаров и для отдыха… деятельность туристических агентств, деятельность организаций по организации конференций и выставок. Ограничения продлеваются для сферы образования, за исключением деятельности школ по подготовки водителей транспорта», - продолжил Гоцанюк.

Кроме того, не начнут работать школы и детсады, однако в дошкольных организациях будут работать дежурные группы. Не откроются и организации, работающие в области искусств и организации развлечений. Однако художественные школы могут функционировать.

«Запрещена деятельность зоопарков, музеев, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в том числе детские игровые комнаты, футбольные стадионы, стадионы для занятий легкой атлетикой, ледовые площадки, бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры… Хочу отметить, что разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе не более двух человек», - сообщил вице-премьер.

Ограничения вводятся и на деятельность бань и душевых, СПА-комплексов, аквапарков, саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения. По-прежнему будет запрещена торговля непродовольственными товарами в торговых центрах площадью более 400 «квадратов». Однако в торговых залах меньшей площади торговля разрешена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря расширению перечня отраслей в Крыму, которые возобновят деятельность с 18 мая, на свои рабочие места смогут вернуться порядка 85% занятого населения республики. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 259 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 87 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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