Какой сегодня праздник 15 мая

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Сегодня, 15 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день семьи (International Day of Families)

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Международный день семьи (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году.

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

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Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (англ. The International Conscientious Objectors' Day) отмечается ежегодно 15 мая.

Отказники — это те люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.

Этот День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. А 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент, Бундестаг, издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство по этим же причинам.

Борис и Глеб Сеятели

Народный праздник «Борис и Глеб Сеятели» отмечается 15 мая (по старому стилю - 2 мая). В православном церковном календаре этот день посвящается перенесению святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба. Другие названия праздника: «Борисов день», «Барыш-день», «Свистопляски», «Свистуньи», «Соловьиный праздник». Сеятелем день прозвали по причине того, что на Руси с 15 мая начинали сеять тыкву и огурцы.

Также сегодня, 15 мая, отмечают такие праздники:

- Международный день климата (International Day of Climate)

- День московского метрополитена

- Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов

- День осетинского языка и литературы

- День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

- День лакоманьяка

- День калейдоскопов

- День испытания почтовых лошадей

- День шоколадных чипсов (National Chocolate Chip Day) в США

- День исчезающих видов животных (Endangered Species Day) в США

- День нейлоновых чулок (National Nylon Stockings Day) в США

- День соломенной шляпы (National Straw Hat Day) в США

- День учителя в Мексике, Колумбии

- День учителя в Южной Корее

- День матери в Парагвае

Сегодня именины празднуют: Давид, Феодул, Афанасий, Роман, Михаил, Кириак, Зоя, Борис, Глеб, Еспер, Торкват.

Что происходило 15 мая в прошлые годы

1115 - На Руси учреждается первый православный праздникДень памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

1157 - На пиру у киевского боярина Петрилы отравлен князь Суздальский и Киевский Юрий Долгорукий.

1252 - Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

1536 - Анна Болейн и ее брат лорд Рочфорд обвинены супругом Анны, королем Генрихом VIII в любовной связи. Оба будут казнены.

1618 - Немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1756 - Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне.

1770 - Состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего, будущего короля Франции, Людовика XVI.

1905 - Основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

1921 - Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.

1922 - Марина Цветаева с дочерью прибыли в Берлин.

1923 - Польша аннексировала Галичину.

1928 - Впервые появился мультипликационный герой Микки-Маус (мультфильм «Plane Crazy»), но вначале он еще не имел голоса и мало походил на себя взрослого.

1932 - Декретом правительства за подписью Сталина объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя бога должно быть забыто на территории страны».

1940 - В США в продаже появились нейлоновые чулки.

1969 - Пол Маккартни впервые встретился со своей будущей женой Линдой Истман.

1969 - В Канаде смягчены наказания за аборты, запрещенные законом.

1973 - Женщины решили ни в чем не уступать мужчинам: в США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl» (тираж 600000).

1990 - Принята программа возвращения крымских татар в Крым.

2009 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил чиновникам появляться на одних с ним портретах.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 мая. Какие праздники будут завтра?

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