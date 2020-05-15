Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев

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В результате тестирования здорового населения Крыма у жителя Бахчисарайского района обнаружен коронавирус.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

«Один случай в Бахчисарайском районе выявлен активно в результате скрининга – проведения обследования здорового контингента», – сказала она.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. По словам Пеньковской, наибольшее количество заболевших в городе Саки. Пять заболевших выявлено из уже известного очага по Сакской районной больнице, и два из Сакского района: один по очагу из семьи медицинских работников, и один новый очаг.Также два случая зарегистрировано в Евпатории.

«Это семья, вернувшаяся из Москвы. Они находились на лечении в одной из столичных клиник. С симптомами ОРВИ вернулись в Крым. После появления клиники обратились за медпомощью, были обследованы и госпитализированы», – рассказала Пеньковская.

Кроме того, по одному случаю выявлено в Симферополе и Ялте, из числа контактных лиц с ранее заболевшими пациентами.

Один случай выявлен в Феодосии. «Приехавшая из Москвы крымчанака обратилась за медицинской помощью с клиникой и была госпитализирована, получен положительный результат на коронавирус», – сообщила руководитель ведомства.

По словам Пеньковской, из всех продолжающих лечение пациентов с коронавирусом половина не имеет клинических проявлений. Остальные имеют ярко выраженные клинические проявления в виде ОРВИ. По результатам КТ у ряда заболевших уже выявлена пневмония.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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