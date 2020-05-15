Холодный фронт изменит погоду в Крыму в ближайшие дни

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Уже в субботу холодный фронт приведет к снижению дневных и ночных температур на полуострове.

Тем не менее, Крым станет единственным регионом в европейской части России, который не затронут погодные аномалии. Такой прогноз ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В Крыму в отличие от большей части европейской территории России погода будет более-менее комфортной. В субботу ее характер будет определяться скольжением хвоста холодного фронта с востока. Кое-где будет наблюдаться натекание облачности, но если где-то и брызнет дождь, то многие его даже не заметят. Ветры развернутся на более свежие северо-западные и северные румбы», - сказал Тишковец.

По данным синоптика, ночью воздух будет остывать до +13…+18 градусов, а днем, вместо сегодняшних почти +28 остановимся на уровне +19...+24.

При этом в азиатской части страны, где уже наблюдается летняя погода, специалисты ежедневно фиксируют температурные рекорды. В то же время практически весь Северо-Западный федеральный округ охватила зона снегопадов. Такая погода в этой части страны наблюдается раз в 70 лет.

А вот в Крыму сильных осадков до конца мая ждать не придется.

«По осадкам прогнозы неутешительные. Учитывая, что в ближайшие пять-семь суток, характер погоды будет в основном антициклональный, ожидается преимущественно солнечная погода и умеренный температурный режим в пределах +10…+15 градусов ночью и +20…+25 днем, а с середины следующей недели возможно и до +27, что в пределах многолетних значений», - сказал эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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