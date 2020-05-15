Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов переложил ответственность за срыв курортного сезона на Москву ● В Ялте развернули еще 70 коек для зараженных коронавирусом ● В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму ● Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая ● Как коронавирус захватывает Крым: подробности новых случаев
Главными нарушителями режима самоизоляции в Крыму стали пенсионеры
фото © Крым.реалии
Самими активными нарушителями самоизоляции в Крыму стали пенсионеры Джанкоя.
Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За вчера мы отработали Джанкой и Джанкойский район, где проводили профилактические мероприятия силами аппарата. Так вот, только по городу Джанкою мы 65 пожилых граждан установили на улице, — сообщил Смаглин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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