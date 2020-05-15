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Коронавирус в Крыму

Главными нарушителями режима самоизоляции в Крыму стали пенсионеры

18:47 пятница, 15 мая 2020
Главными нарушителями режима самоизоляции в Крыму стали пенсионеры

фото © Крым.реалии

Самими активными нарушителями самоизоляции в Крыму стали пенсионеры Джанкоя.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За вчера мы отработали Джанкой и Джанкойский район, где проводили профилактические мероприятия силами аппарата. Так вот, только по городу Джанкою мы 65 пожилых граждан установили на улице, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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