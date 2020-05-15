Коронавирус в Крыму
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Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет»
фото © Коммерсант
Об этом во время онлайн-конференции заявила директор по развитию ООО «Карта гостя Крыма» Елена Юрченко.
«Старт будет. И туристский сезон в Крыму будет. Это мы должны понимать. Да, никто сегодня не может назвать эту дату, но давайте не забывать, что крымский полуостров — это все-таки территория круглогодичного оздоровления и отдыха», - отметила Елена Юрченко.
Она также отметила, чтобы многие крымские отельеры «опустили руки и сидят ждут», а некоторые, и таких большинство, ищут различные способы «остаться на плаву» до того времени, пока не будет разрешения на работу.
«При наличии тех методических рекомендаций, Росоптребнадзора, который есть сегодня, которые, возможно, смягчатся завтра. Мы уже сегодня четко понимаем, что не завтра, не после завтра, не, скорее всего, 1 июня Глава республики уже обратил внимание на это, широко открыть двери для приезда гостя сюда, крымский полуостров не сможет», - пояснила Юрченко.
В свою очередь, отельеры направили предложения переработать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы их можно было использовать. В данный момент, по мнению специалистов, они невыполнимы. А пока туристическая отрасль Крыма находится в ожидании начала работы.
Елена Юрченко была несколько лет министром курортов и туризма Крыма.
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Бывший министр курортов Крыма обещает, что «сезон будет»
Об этом во время онлайн-конференции заявила директор по развитию ООО «Карта гостя Крыма» Елена Юрченко.
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