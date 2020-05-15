Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врачи крымских поликлиник будут проводить осмотр детей в детских садах ● В Севастополе более чем на 70 процентов подорожала овсянка ● Житель Алушты с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице ● В Крыму еще полтора десятка новых случаев коронавирусной инфекции ● Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору
Аксенов пообещал выпустить на работу 85 процентов жителей Крыма
С понедельника, 18 мая, около 85% занятого населения Крыма смогут вернуться на свои рабочие места, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Это станет возможным благодаря расширению списка отраслей, которые возобновят деятельность.
- Порядка 10-15 процентов у нас останется, кто пока еще в подвешенном состоянии и пользуется мерами господдержки. По ним работаем отдельно, - добавил Аксенов.
Выходящие на работу крымчане смогут оставлять своих детей в детсадах, заверила вице-премьер республики Елена Романовская.
- Детсады не закрывались, они работают в режиме дежурных групп. Если будет необходимость, откроем большее количество дежурных групп, - подчеркнула Романовская.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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