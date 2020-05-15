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Аксенов пообещал выпустить на работу 85 процентов жителей Крыма

11:52 пятница, 15 мая 2020

С понедельника, 18 мая, около 85% занятого населения Крыма смогут вернуться на свои рабочие места, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Это станет возможным благодаря расширению списка отраслей, которые возобновят деятельность.

- Порядка 10-15 процентов у нас останется, кто пока еще в подвешенном состоянии и пользуется мерами господдержки. По ним работаем отдельно, - добавил Аксенов.

Выходящие на работу крымчане смогут оставлять своих детей в детсадах, заверила вице-премьер республики Елена Романовская.

- Детсады не закрывались, они работают в режиме дежурных групп. Если будет необходимость, откроем большее количество дежурных групп, - подчеркнула Романовская.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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В Крыму у вновь заработавших предпринимателей нашли более 700 нарушений. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что за сутки у крымских предпринимателей обнаружили 727 нарушений санитарных норм.

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