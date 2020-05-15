COVID-19 обнаружен у жителя Крыма при тестировании здорового населения

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Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 у жителя Бахчисарайского района в результате тестирования здорового населения.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Один случай в Бахчисарайском районе выявлен активно в результате скрининга – проведения обследования здорового контингента. Из всех сегодняшних случаев половина не имеет клинических проявлений, это бессимптомное течение заболевания», – сообщила Пеньковская.

Всего за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 человек. «Наибольшее количество заболевших в городе Саки: пять из уже известного очага по Сакской районной больнице и два из Сакского района – один по очагу из семьи медицинских работников и один новый очаг, заболевший обратился за медпомощью с клиникой ОРВИ. Очаг начинает отрабатываться. Зарегистрировано два новых случая в Евпатории – это семья, вернувшаяся из Москвы, они находились там на лечении. Вернулись они 5 мая, клиника (ОРВИ) появилась позже. Были обследованы, госпитализированы для оказания помощи», – рассказала Пеньковская.

По одному случаю также выявлено в Симферополе и Ялте у граждан из числа контактных по ранее зараженным. Также вирус подтвержден у жительницы Феодосии, которая вернулась из Москвы.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 259 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 87 пациентов, 5 человек скончались. Уровень заболеваемости COVID-19 в республике остается самым низким среди субъектов Юга России: 12,5 зараженных на 100 тысяч жителей.

Режим самоизоляции на территории республики действует до 31 мая. С 18 мая возобновят работу некоторые ранее закрытые предприятия, в числе которых почти все магазины.

С 12 мая в республике введен обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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