Коронавирус в Крыму
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Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки
фото © Новости Крыма
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы Андрей Тяжельников рассказал Агентству городских новостей «Москва», как правильно ухаживать за медицинскими перчатками.
Об этом пишет РИА Новости.
«Перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Они должны плотно прилегать к рукам. Руки до надевания перчаток рекомендуется протирать антисептиком», — пояснил он.
Одноразовые перчатки можно носить не более двух часов, после использования их выбрасывают. Тканевые перчатки можно носить весь день, но затем их необходимо обработать мыльным раствором и постирать при температуре не ниже 100 градусов.
Врачи не рекомендуют надевать латексные и кожаные перчатки, так как материал просто не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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