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Власть

Власти Симферополя обещают провести полную инвентаризацию контейнерных площадок

Власти запланировали провести полную инвентаризацию контейнерных площадок на территории Симферополя.

Она должна завершиться до конца года, сообщил в эфире радио «Крым» начальник департамента городского хозяйства администрации города Якуб Зейтулаев.

«Планируем провести полную инвентаризацию контейнерных площадок. Так как необходимо некоторые занижать, выводить в одну плоскость с проезжей частью, осуществлять их текущий ремонт. Полностью каждую надо осмотреть: где-то нет кровли, где-то стенка обвалилась, где-то вообще только одна бетонная площадка. Будем составлять акты на все дефекты, составлять сметы», – цитирует Зейтулаева пресс-служба администрации.

Он добавил, что финансирование ремонта мусорных площадок будет предусмотрено в следующем году. «До конца года осмотрим все площадки. В следующем году предусмотрим финансирование на ремонт и приведение в соответствие всех контейнерных площадок в городе», – добавил он.

Ранее за счет средств госпредприятия «Крымэкоресурсы» для Симферополя было закуплено 650 новых мусорных контейнеров в рамках плановой замены старых пластиковых на новые металлические баки.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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