Власти могут увеличить количество общественного транспорта в Симферополе

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Власти Крыма и Симферополя рассматривают возможность выпуска дополнительных единиц общественного транспорта на маршруты с возросшим пассажиропотоком.

Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«С 11 по 13 мая по распоряжению главы Республики Крым Сергея Аксенова в столице Крыма проводится мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте. Совместно с вице-премьером Юлией Михайловной Жуковой приняла участие в мониторинге. По его результатам, в случае необходимости, количество транспорта на городских маршрутах будет увеличено», – цитирует Проценко пресс-служба администрации.

Глава горадминистрации напомнила, что пока весь общественный транспорт в Крыму работает только в городском и пригородном режиме с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, а междугородние рейсы отменены полностью.

«Весь подвижной состав проходит процедуры ежедневной дезинфекции, как перед выходом на линию, так и в период пересменки или простоя», – подчеркнула глава администрации.

По информации управления транспорта и связи администрации крымской столицы, сейчас на городских маршрутах работает 30% от общего количества автобусов – 145 единиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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