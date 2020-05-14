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В Восточном Крыма жалуются на запах мазута, власти просят потерпеть
фото © Крым.реалии
Жители Ленинского района Крыма жалуются на запах мазута и сероводорода с Семиколодезянской нефтебазы: ее для своих нужд использует подрядчик трассы «Таврида» – ООО «БК-Терминал».
Как рассказала жительница Ленино Екатерина Самбур, неизвестно, была ли модернизирована нефтебаза после последних жалоб крымчан.
«Лично я чувствую неприятный запах только, когда ветер дует в нашу сторону, а его направление меняется несколько раз в сутки. Но местные жители постоянно звонят мне и жалуются. Я звоню на нефтебазу – там сделали горячую линию, но она почему-то платная, хотя должна быть бесплатной. Мы также звоним министрам, посылаем SMS, они в курсе всего», – рассказала Екатерина Самбур.
По ее информации, нефтебазу не остановили, она просто стала меньше работать.
«Вагоны туда загоняют, их разогревают, наливной цех разливает по машинам – у нас есть фотографии. Со всех сторон от нее нет никакой санитарной зоны. Раньше там производили бензин, это были легкие пары – а сейчас битум, он пахнет совершенно по-другому. Но в лицензии нефтебазы указаны только хранение и транспортировка горюче-смазочных материалов», – отметила женщина.
Она также сообщила, что раз в месяц руководство нефтебазы пускает местных жителей на экскурсию.
«Хорошо видно, что там не было никакой модернизации, которую обещали провести перед новым запуском. Нам только документы показывают. Когда в прошлом году была приостановка, они сказали потом, что закрывались добровольно – то есть у них не было официального предписания», – сказала активистка.
Ранее жители Ленино распространили аудиозапись встречи местных жителей с представителями Совмина Крыма и руководства нефтебазы.
«Причина запаха – момент перегрузки...Система фильтрации есть, сейчас предварительно прорабатывается вопрос организации еще одной, а также планируется вывести трубу повыше, чтобы запахи не распространялись в непосредственной близости от построек. Насколько это решит проблему, я сказать не могу. Здесь вы должны тоже все понимать, что битум делают для трассы «Таврида», – сказала вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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