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Власть

В Восточном Крыма жалуются на запах мазута, власти просят потерпеть

09:42 четверг, 14 мая 2020
Ленино
В Восточном Крыма жалуются на запах мазута, власти просят потерпеть

фото © Крым.реалии

Жители Ленинского района Крыма жалуются на запах мазута и сероводорода с Семиколодезянской нефтебазы: ее для своих нужд использует подрядчик трассы «Таврида» – ООО «БК-Терминал».

Как рассказала жительница Ленино Екатерина Самбур, неизвестно, была ли модернизирована нефтебаза после последних жалоб крымчан.

«Лично я чувствую неприятный запах только, когда ветер дует в нашу сторону, а его направление меняется несколько раз в сутки. Но местные жители постоянно звонят мне и жалуются. Я звоню на нефтебазу – там сделали горячую линию, но она почему-то платная, хотя должна быть бесплатной. Мы также звоним министрам, посылаем SMS, они в курсе всего», – рассказала Екатерина Самбур.

По ее информации, нефтебазу не остановили, она просто стала меньше работать.

«Вагоны туда загоняют, их разогревают, наливной цех разливает по машинам – у нас есть фотографии. Со всех сторон от нее нет никакой санитарной зоны. Раньше там производили бензин, это были легкие пары – а сейчас битум, он пахнет совершенно по-другому. Но в лицензии нефтебазы указаны только хранение и транспортировка горюче-смазочных материалов», – отметила женщина.

Она также сообщила, что раз в месяц руководство нефтебазы пускает местных жителей на экскурсию.

«Хорошо видно, что там не было никакой модернизации, которую обещали провести перед новым запуском. Нам только документы показывают. Когда в прошлом году была приостановка, они сказали потом, что закрывались добровольно – то есть у них не было официального предписания», – сказала активистка.

Ранее жители Ленино распространили аудиозапись встречи местных жителей с представителями Совмина Крыма и руководства нефтебазы.

«Причина запаха – момент перегрузки...Система фильтрации есть, сейчас предварительно прорабатывается вопрос организации еще одной, а также планируется вывести трубу повыше, чтобы запахи не распространялись в непосредственной близости от построек. Насколько это решит проблему, я сказать не могу. Здесь вы должны тоже все понимать, что битум делают для трассы «Таврида», – сказала вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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