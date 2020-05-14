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Происшествия

В Севастополе водитель такси протаранил маршрутку

ДТП с участием маршрутки и автомобиля такси произошло в Севастополе, сообщили очевидцы в соцсетях.

В комментариях под фото с места происшествия севастопольцы объяснили, что «там место очень неприятное, редко едет общественный транспорт. Таксист просто не ожидал».

Местные водители утверждают, что необходимо принять дополнительные меры для профилактики ДТП на этом участке дороги:

— Предприятия и организации, занимающиеся перевозкой людей должны быть государственными! Тогда будет профессиональная подготовка водителей, занятия по теоретической части и нормированный график работы.

— Эти аварии будут повторяться до тех пор, пока на полосу движения для общественного транспорта не установят знак 30 км/ч и перед пешеходным переходом не установят лежачий полицейский.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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