Власть
В Севастополе потратят 25 миллионов на ремонт кладбищ
В Севастополе утвердили перечень кладбищ и захоронений, на которых в этом году будут проводиться работы по капремонту, реконструкции и благоустройству.
На эти цели из бюджета города выделяют почти 25 миллионов рублей. Соответствующий приказ подписан и.о. директора департамента городского хозяйства.
В частности, планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию территории на братском кладбище воинов 414-й стрелковой дивизии (10-й км Балаклавского шоссе) и братском кладбище воинов 89-й стрелковой дивизии (10-й км Балаклавского шоссе). На это потратят 7,4 миллионов рублей. На капремонт дорожного асфальтобетонного покрытия второй очереди кладбища на 5-м км Балаклавского шоссе уйдет еще 12,4 миллионов рублей.
4,1 миллиона выделяется на восстановительные работы на воинских захоронениях и разработку технической документации. В этом списке 26 объектов, среди которых памятники погибшим воинам на старом городском кладбище, на 5-м км Балаклавского шоссе, в районе Мекензиевых гор и другие.
Также 700 тысяч рублей потратят на кадастровые работы на семи объектах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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