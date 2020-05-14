В Крыму возросло число больных COVID в тяжелом состоянии

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В республике семеро зараженных коронавирусом находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Трое из них старше 65 лет, отчиталась вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Всего в республике 245 зараженных, из которых 157 человек продолжают лечение, 84 человека выздоровели. Сегодня в стационарах в целом находится 218 человек и в обсерваторах – 592. Из тех, кто продолжает лечение, семеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Трое из них – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают течение болезни», - сообщила Романовская.

Он напомнила, что все крымчане пенсионного возраста, которые отмечают у себя первые признаки ОРВИ, недомогание, должны в срочном порядке обращаться в скорую помощь, так как в случае выявления инфекции лечение таких пациентов представляется наиболее сложным.

Как сообщалось, за истекшие сутки в Крыму выявлено шесть новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них двое инфицированных зарегистрировали в Ялте, двое – в Алуште, один человек в Симферополе и один – в Феодосии. Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 245 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с выявленным COVID-19 умерли. В Севастополе за период пандемии заболели 130 человек, из них 35 пациентов были выписаны по факту выздоровления, двое скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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