В Крыму восстановят работу общественного транспорта в дневное время

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С 18 мая в городах Крыма на маршруты выйдет большее количество автобусов в связи с возобновлением работы многих предприятий.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

«Да, будет (увеличено количество рейсов - ред.). Мы договорились, что внесем изменения в указ по работе транспорта в дневное время. С этой задачей обращаюсь к руководителям муниципальных образований. Если вы чувствуете потребность, нужно промониторить все без исключения маршруты, посмотреть, где необходимо добавить количество единиц», - поручил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в связи с восстановлением работы многих предприятий в крымской столице уже несколько дней наблюдаются автомобильные пробки. «Мы видим, что движение приходит в обычный режим», - добавил он.

Ранее сообщалось, что движение пассажирских автобусов по междугородним маршрутам будет закрыто до 31 мая, билеты на этот срок не продаются. Пригородные маршруты пока работают с 6 до 10 часов утром и с 17 до 21 часов вечером.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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