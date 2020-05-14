Коронавирус в Крыму
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В Крыму восстановят работу общественного транспорта в дневное время
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С 18 мая в городах Крыма на маршруты выйдет большее количество автобусов в связи с возобновлением работы многих предприятий.
Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
«Да, будет (увеличено количество рейсов - ред.). Мы договорились, что внесем изменения в указ по работе транспорта в дневное время. С этой задачей обращаюсь к руководителям муниципальных образований. Если вы чувствуете потребность, нужно промониторить все без исключения маршруты, посмотреть, где необходимо добавить количество единиц», - поручил Аксенов.
Глава Крыма отметил, что в связи с восстановлением работы многих предприятий в крымской столице уже несколько дней наблюдаются автомобильные пробки. «Мы видим, что движение приходит в обычный режим», - добавил он.
Ранее сообщалось, что движение пассажирских автобусов по междугородним маршрутам будет закрыто до 31 мая, билеты на этот срок не продаются. Пригородные маршруты пока работают с 6 до 10 часов утром и с 17 до 21 часов вечером.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В аэропорту Симферополя пассажиропоток упал почти на 100 процентов. В аэропорту Симферополь отметили большое снижение пассажиропотока на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Власти могут увеличить количество общественного транспорта в Симферополе. Власти Крыма и Симферополя рассматривают возможность выпуска дополнительных единиц общественного транспорта на маршруты с возросшим пассажиропотоком.
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