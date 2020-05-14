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Коронавирус в Крыму

В Крыму восстановят работу общественного транспорта в дневное время

13:40 четверг, 14 мая 2020
В Крыму восстановят работу общественного транспорта в дневное время

фото © kp.ru

С 18 мая в городах Крыма на маршруты выйдет большее количество автобусов в связи с возобновлением работы многих предприятий.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

«Да, будет (увеличено количество рейсов - ред.). Мы договорились, что внесем изменения в указ по работе транспорта в дневное время. С этой задачей обращаюсь к руководителям муниципальных образований. Если вы чувствуете потребность, нужно промониторить все без исключения маршруты, посмотреть, где необходимо добавить количество единиц», - поручил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в связи с восстановлением работы многих предприятий в крымской столице уже несколько дней наблюдаются автомобильные пробки. «Мы видим, что движение приходит в обычный режим», - добавил он.

Ранее сообщалось, что движение пассажирских автобусов по междугородним маршрутам будет закрыто до 31 мая, билеты на этот срок не продаются. Пригородные маршруты пока работают с 6 до 10 часов утром и с 17 до 21 часов вечером.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В аэропорту Симферополя пассажиропоток упал почти на 100 процентов. В аэропорту Симферополь отметили большое снижение пассажиропотока на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти могут увеличить количество общественного транспорта в Симферополе. Власти Крыма и Симферополя рассматривают возможность выпуска дополнительных единиц общественного транспорта на маршруты с возросшим пассажиропотоком.

На Северной стороне Севастополя с 18 мая намерены ограничить движение. «Севавтодор» сообщает о введение временного ограничения движения транспортных средств на Северной стороне Нахимовского района Севастополя в связи с ремонтом воздушной линии электропередач.

«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая. Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.

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